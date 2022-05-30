Росгвардейцы задержали подозреваемого в убийстве мужчины магнитогорца

Местный житель вынес труп из своей квартиры и оставил в подъезде на лестничной площадке

В Магнитогорске жители одного из домов по улице Чайковского обнаружили в подъезде труп мужчины. Прибывшие на вызов росгвардейцы задержали подозреваемого в убийстве, сообщили в пресс-центре управления федеральной службы войск национальной гвардии РФ по Челябинской области.

К прибывшим на вызов росгвардейцам обратился житель одной из квартир. Он указал им на труп, который находился на лестничной площадке пятого этажа, и рассказал, что видел, как сосед вынес тело из своей квартиры.

«Сотрудники вневедомственной охраны задержали подозреваемого. Им оказался 39-летний житель Магнитогорска. На место была вызвана следственно-оперативная группа. Задержанный передан сотрудникам отдела полиции „Левобережный“ для дальнейшего разбирательства»,— уточнили в ведомстве.

Следственными органами по данному факту возбуждено уголовное дело об убийстве.