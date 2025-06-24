Родственное трио более 3 лет торговало контрафактным алкоголем и сигаретами в Троицке

Бывшие супруги получили условные сроки, а их старшая родственница отправилась в колонию

В Троицке вынесен приговор за незаконный оборот контрафакта. «Дело» больше трех лет вели экс-супруги и мама мужчины, сообщает пресс-центр прокуратуры Челябинской области.

В суде установлено, что криминальная троица торговала немаркированной алкогольной и табачной продукцией с декабря 2019 года по март 2023-го. При задержании у них было изъято сигарет и спиртного более чем на 700 тысяч рублей.

Участники трио признаны виновными по пункту «а» части 6 статьи 171.1 УК РФ (приобретение, хранение в целях сбыта и продажа немаркированных алкогольной продукции и табачных изделий) и части 3 статьи 180 УК РФ (незаконное использование чужого товарного знака).

С учетом позиции государственного обвинителя суд назначил бывшим мужу и жене по 3,5 года лишения свободы условно с испытательным сроком на 4 года и штрафом в размере 700 тысяч рублей.

Старшая родственница с учетом имеющейся судимости за совершение аналогичного преступления осуждена к такому же, но реальному сроку в колонии общего режима. На женщину наложен аналогичный штраф.

Изъятый алкоголь, более 1100 бутылок и более 1200 пачек сигарет суд постановил уничтожить. Арестованный автомобиль Toyota Corolla оставлен у владельца до возмещения ущерба с последующей конфискацией.