Родственницу известных челябинских хоккеистов доставили на допрос по очередному делу о мошенничестве

Екатерину Бец судят по трем эпизодам афер с квартирами

Сегодня, 26 июля, в Тракторозаводском районном суде должно было состояться заседание по делу о мошенничестве. На скамье подсудимых — индивидуальный предприниматель, риелтор и внучка знаменитого игрока и тренера ХК «Трактор» Николая Беца Екатерина. Однако заседание перенесли из-за неявки подсудимой, которая, как оказалось, находится на допросе в отделе полиции «Тракторозаводский», передает корреспондент Первого областного информагентства.

«В отношении Бец возбуждено еще одно уголовное дело о мошенничестве (статья 159 УКРФ). Она не являлась на допросы. Видимо, у здания суда ее и задержали, сейчас она находится на допросе», — рассказал Первому областному информагентству источник, знакомый с делом.

В УМВД по Челябинску факт возбуждения дела подтвердили, информацию о допросе Бец пока не комментируют.

Как ранее сообщал наш сайт, Екатерину Бец судят по трем эпизодам мошенничества с жильем, в том числе и с квартирой семьи известных челябинских хирургов.

UPD: в УМВД по Челябинску Первому областному информагентству сообщили, что уголовное дело расследуют по частям 2, 3 статьи 159 УК РФ, ранее Екатерине Бец избрали меру процессуального принуждения в виде обязательства о явке.