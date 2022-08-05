Родственнице известных челябинских хоккеистов вынесли приговор по делу о мошенничестве

Екатерина Бец получила условный срок

Сегодня, 5 августа, Тракторозаводский районный суд Челябинска вынес приговор риелтору и внучке знаменитого игрока и тренера ХК «Трактор» Николая Беца Екатерине.

Ее признали виновной в трех эпизодах мошенничества (части 2, 4 статьи 159 УК РФ), сообщили Первому областному информагентству в суде.

Оглашение приговора должно было начаться сегодня в 12-00. В зал заседания пришла Екатерина Бец вместе с адвокатом Татьяной Гриценко. Подсудимая сразу попросила СМИ не фотографировать ее.

«Не нужно меня фотографировать и упоминать моих родственников, они не имеют отношения к делу. Я вообще не понимаю, зачем это все нужно было вот так преподносить», — посетовала Екатерина Бец.

Судья оставался в совещательной комнате еще до 16-00.

Напомним, Екатерину Бец судят по трем эпизодам мошенничества, в том числе по махинациям с квартирой семьи известных челябинских хирургов. В отношении Екатерины Бец возбуждено еще одно уголовное дело о мошенничестве по 10 эпизодам. Ей избрали меру пресечения в виде запрета определенных действий.



Ранее гособвинитель запрашивал для подсудимой срок в колонии общего режима. Адвокат Татьяна Гриценко настаивала на оправдательном приговоре. Она рассказыввала Первому областному информагентству, что кто-то из потерпевших преследовал Екатерину и угрожал ей.

«Екатерина Бец признана виновной, ей назначено наказание в виде 4 лет и 6 месяцев лишения свободы условно с испытательным сроком 4 года», — сообщили в суде.

Также Бец должна возместить потерпевшим убытки в размере 1,8 млн рублей.



