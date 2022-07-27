Родственнице известных челябинских хоккеистов избрали меру пресечения по делу о мошенничестве

Екатерине Бец запретили определенные действия

Сегодня, 27 июля, в Тракторозаводском районном суде избрали меру пресечения по делу о мошенничестве Екатерине Бец. Индивидуальный предприниматель, риелтор и внучка знаменитого игрока и тренера ХК «Трактор» Николая Беца обвиняется в махинациях с жильем. Подсудимой избрали меру пресечения в виде запрета определенных действий, передает корреспондент Первого областного информационного агентства.

Напомним, заседание должно было состояться накануне, 26 июля. Однако женщина не явилась в суд. По информации ИА «Первое областное» подсудимая в это время была на допросе в отделе полиции «Тракторозаводский».

Как ранее сообщал наш сайт, Екатерину Бец судят по трем эпизодам мошенничества с жильем, в том числе и с квартирой семьи известных челябинских хирургов.

Уголовное дело в отношении Бец расследуют по частям 2, 3 статьи 159 УК РФ. Ранее ей избрали меру процессуального принуждения в виде обязательства о явке. Теперь ей запретили определенные действия.