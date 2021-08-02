Родственники пропавшего челябинца предлагают миллион рублей за информацию о его местонахождении

Роман Оганян пропал три недели назад

В Челябинске 5 июля бесследно исчез 20-летний Роман Оганян. Его ищут родственники и полиция. Брат потерявшегося молодого человека Торгом Оганян сообщил ИА «Первое областное», что семья готова выплатить вознаграждение в 1 миллион рублей за конкретную и достоверную информацию о местонахождении родственника.

«Мы предлагаем 1 миллион рублей за реальную информацию о его местонахождении. Это все контролирует полиция. Все поступившие сведения будут проверяться. Все звонки будут отслеживаться. По сей день нет ни единой зацепки, куда он мог отправиться. Были случаи, когда люди звонили, говорили, что видели его. Были похожие люди, но не он», — поделился с нами брат потерявшегося молодого человека.

Роман Оганян пропал 5 июля, когда отправился на прогулку. Спустя две недели поисков на берегу озера Смолино был найден его телефон — целый, с наушниками. Родственники и полиция обследовали береговую линию озера, все камыши, однако следов челябинца так и не обнаружили.