В челябинский суд вернулось дело о мере пресечения экс‑следователю Дмитрию Зыкову

Апелляцию подали родственники погибшего в драке копейчанина

Сегодня, 13 декабря, Челябинский областной суд в апелляции направил на новое рассмотрение материалы дела об избрании меры пресечения бывшему следователю СУ СКР Дмитрию Зыкову. Его обвиняют в причинении побоев (часть 1 статьи 116 УК РФ). Об этом сегодня, 13 декабря, Первому областному информагентству сообщили в пресс-службе суда.

«При рассмотрении апелляционной жалобы потерпевшей стороны, суд апелляционной инстанции выявил существенные нарушения уголовно-процессуального закона при рассмотрении материала в суде первой инстанции. Материал направлен на новое рассмотрение в тот же суд», — рассказали в пресс-службе.

Адвокат обвиняемого Сергей Сазанаков сообщил Первому областному информагентству, что о возвращении Дмитрия Зыкова в СИЗО не может быть и речи.

«По статье 116 УК РФ заключение под стражу невозможно. Следствие приняло решение о подписке о невыезде. Потерпевшая сторона обжаловала это решение. Теперь Центральный районный суд вновь будет рассматривать ходатайство о мере пресечения в виде запрета определенных действий. Однако две меры пресечения одновременно не действуют, а подписка о невыезде пока не отменена», — рассказал Сергей Сазанаков.

Напомним, инцидент произошел в ночь на субботу, 28 мая, на улице Кирова. Предположительно, молодые следователи стали свидетелями драки и ввязались в нее. В результате драки один из участников скончался от полученных травм. Очевидцы вызвали полицейских, которые забрали следователей в отдел.

В отношении следователей Дмитрия Зыкова и Кирилла Зубкова были возбуждены уголовные дела по части 4 статьи 111 УК РФ («Причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего»). Затем обвинение переквалифицировали и выпустили обвиняемого из СИЗО.

Драка с участием челябинских следователей СК попала на видео.

Отец бывшего следователя Дмитрия Зыкова, обвиняемого в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью, повлекшего смерть человека, рассказал свою версию событий.

Фигуранты дела были заключены под стражу постановлением Центрального районного суда.



Представитель семьи погибшего юрист Георгий Краснов далек от мысли, что завязавшейся драке предшествовал героический мотив Зыкова спасти одного из потерпевших.