Родственники-курьеры мошеннической схемы обманули семь человек в Челябинской области

Мужчины задержаны

В Трехгорном Челябинской области члены одной семьи — зять и шурин — забирали деньги у пенсионеров разных возрастов, являясь курьерами распространенной схемы «Ваш родственник попал в ДТП». Всего они успели обмануть семь местных жителей в возрасте от 70 до 85 лет. После одного из визитов к пострадавшим мужчин задержали полицейские, сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Челябинской области.

Работодатели подозреваемых усовершенствовали мошенническую схему: вместе с деньгами они просили пожилых родственников собрать необходимые вещи для пострадавших в ДТП, которые якобы устроили их родственники. Затем зять и шурин приходили на указанные адреса и забирали деньги вместе с вещами.

Одной из потерпевших стала 82-летняя местная жительница. Собрав 550 тысяч рублей и вещи, она передала их злоумышленникам. Но скрыться с крупной суммой им не удалось: мужчин задержали полицейские около одного из банкоматов.

«Задержанные пояснили, что работу в качестве курьера нашли в сети Интернет. Полученные от пострадавших деньги они должны были переводить на банковские счета организаторов схемы. Всю информацию курьеры получали через мессенджер»,— уточнили в ведомстве.

В отношении мужчин возбуждены уголовные дела о мошенничестве.