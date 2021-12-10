Родители потерявшегося в Челябинске мальчика найдены

Сотрудники полиции уже отвезли ребенка к семье

Найдены родители маленького мальчика, который вечером 10 декабря в одиночестве стоял в одном из продуктовых магазинов Калининского района. Об этом ИА «Первое областное» сообщили координаторы поисковой группы «Лиза Алерт».

«Родные найдены. Мальчик передан сотрудниками полиции родителям», — сказали в «Лиза Алерт».

Напомним, мальчика, которому на вид было около шести лет, после обнаружения в магазине отвезли в отделение полиции, где начались поиски родственников. На вопросы сотрудников ребенок не отвечал.