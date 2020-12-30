Родители погибли, дети пострадали: семья из Челябинской области попала в ДТП в Ростовской области

Двух мальчиков доставили в больницу

В Ростовской области погибли жители Челябинской области. Семья из четырех человек попала в ДТП на автодороге Волгоград — Каменск-Шахтинский.

По предварительным данным, за рулем «Хендай» находился 46-летний мужчина. Иномарка столкнулась с КамАЗом. ДТП произошло вечером 29 декабря.

«Погибли водитель и пассажир автомобиля „Хендай“, женщина в возрасте 43 лет, пострадали пассажиры легкового автомобиля, мальчики 5 и 11 лет», — сообщает ТАСС со ссылкой на отделение пропаганды УГИБДД по Ростовской области.

Сообщается, что дети получили травмы, были госпитализированы.