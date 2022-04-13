Родителей девочки, сбросившей собаку с балкона челябинской многоэтажки, планируют ограничить в правах

Ранее ребенка отправили на обследование в спецучреждение

Органы опеки готовят пакет документов для обращения в суд по ограничению прав родителей 14-летней девочки, выбросившей собаку с 20-го этажа дома по улице Братьев Кашириных. Об этом сегодня, 13 апреля, Первому областному информагентству сообщила председатель комитета социальной политики Челябинска Лариса Мошкова.

«Девочку изъяли из семьи по распоряжению главы города. Теперь органы опеки готовят пакет документов в суд на ограничение родительских прав. На это по законодательству есть срок в один месяц. Если родителей по решению суда ограничат в правах, ребенок отправится в центр помощи детям, оставшимся без попечения родителей», — рассказала Лариса Мошкова.

Также она отметила, что ограничение в правах — временная мера. В случае со школьницей этот срок составит шесть месяцев. В течение этого времени родители могут навещать ее и стараться изменить ситуацию к лучшему. Если по истечении полугода родители продемонстрируют готовность ответственного воспитания девочки, ее вернут в семью.

Напомним, в воскресенье, 3 апреля, в социальных сетях появилось видео расправы над щенком. На кадрах видно, как девочка заходит с псом на поводке в подъезд, поднимается на лифте на последний этаж, а потом несчастное животное летит с общего балкона на асфальт.

По факту происшествия в УМВД по городу возбудили уголовное дело по части 1 статьи 245 УК РФ — «Жестокое обращение с животными с целью причинения боли и страданий или из хулиганских побуждений».

Достоверно стало известно, что к убийству собаки причастна школьница, которая в ноябре прошлого года разорвала на части котенка, вставила в пасть животного сигарету, а двери подъезда исписала его кровью. Подозреваемую в жестокой расправе над котенком поместили в центр временного содержания несовершеннолетних правонарушителей.



Уполномоченный по правам ребенка в Челябинской области Евгения Майорова рассказала Первому областному информагентству, что школьница, жестоко убившая котенка в ноябре, так и не прошла лечение у психиатра.

После инцидента с собакой девочку все же отправили на обследование в спецучреждение.

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