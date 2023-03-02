Рината Кучитарова оставили в СИЗО по делу о злоупотреблении полномочиями

Адвокат экс‑председателя КДХ города ходатайствовал о домашнем аресте

Сегодня, 2 марта, Челябинский областной суд в апелляции оставил без изменения постановление первой инстанции о мере пресечения бывшему председателю комитета дорожного хозяйства мэрии Челябинска Ринату Кучитарову. Об этом сообщили в пресс-службе суда.

По версии следствия, Ринат Кучитаров, будучи начальником КДХ, произвел оплату работ по контракту на озеленение города по завышенной стоимости — на 32 миллиона рублей. Также чиновник подписал акты невыполненных работ на сумму около 8 миллионов рублей. Уголовное дело возбуждено по части 3 статьи 285 УК РФ («Злоупотребление должностными полномочиями»).

«В судебном заседании суда апелляционной инстанции сторона защиты настаивала на изменении Кучитарову меры пресечения с заключения под стражу на домашний арест. Сторона обвинения просила постановление суда первой инстанции оставить без изменения», — рассказали в пресс-службе облсуда.

Обвиняемый останется под стражей до 5 мая.

СУ СКР по Челябинской области опубликовало видео обысков в коттедже бывшего начальника комитета дорожного хозяйства мэрии Рината Кучитарова. Его задержали сотрудники УФСБ по региону, которые занимаются оперативным сопровождением уголовного дела.



Напомним, Ринат Кучитаров возглавил сферу дорожного хозяйства областного центра в августе 2019 года, сменив на этом посту Александра Шабалина. До этого он возглавлял ООО «Красноармейское ДРСУ».