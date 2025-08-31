Риелтора из Челябинска будут судить за мошенничество на 2 млн рублей

Женщина помогала незаконно обналичить маткапитал

В Челябинске будут судить 47-летнюю местную жительницу, которая, работая риелтором, помогла нескольким мамам незаконно обналичить материнский капитал. Ущерб государству составил свыше двух миллионов рублей, сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Челябинской области.

Обвиняемая вместе с руководителем кредитно-потребительского кооператива через знакомых и в интернете подыскивала женщин, желающих получить деньги материнского капитала на руки. После они создавали фиктивные документы по оформлению в собственность земельных участков, а также составляли кредитные договоры на оплату строительных работ. Пакет документов направляли в Соцфонд для перечисления средств маткапитала на счет.

По данному факту было возбуждено уголовное дело о мошенничестве при получении выплат (часть 3 статьи 159.2 УК РФ). Расследование дела завершено, материалы направлены на рассмотрение в Центральный районный суд.