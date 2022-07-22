Режиссер «Ералаша» из Челябинска получил в Москве 14 лет за педофилию

Приговор оглашен в Солнцевском районном суде столицы

Солнцевский районный суд Москвы вынес приговор в отношении 48-летнего режиссера Ильи Белостоцкого. За «Иные действия сексуального характера» в отношении малолетнего мужчина получил 14 лет в колонии строгого режима, сообщили в пресс-службе московской прокуратуры.



Илья Белостоцкий — один из авторов детского юмористического киножурнала «Ералаш», член Гильдии кинорежиссеров России. Он родился в Челябинске, учился в местном медицинском институте, затем перевелся в Челябинский институт культуры и искусств. После учебы переехал в Москву, успешно работал, был призером нескольких профессиональных фестивалей и конкурсов.

По данным пресс-службы прокуратуры, Белостоцкий совершил преступление в период с 5-6 ноября 2018 года. В собственной квартире в столице он надругался над 13-летним мальчиком, по данным РИА «Новости» — юным актером «Ералаша».

Как сообщало Первое областное информагентство, Илья Белостоцкий был задержан в октябре 2020 года и сразу помещен в СИЗО. Сначала ему вменяли «развратные действия в отношении несовершеннолетнего», затем обвинение переквалифицировали на «Половое сношение и иные действия сексуального характера» в отношении не достигшего 14-летнего возраста ребенка. В октябре 2021 года по решению Пресненского райсуда Москвы был наложен арест на его имущество. Приговор режиссеру был вынесен только накануне.