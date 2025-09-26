Рейсовый автобус Бреды — Челябинск съехал в кювет и врезался в дерево

В салоне находились 37 пассажиров

Сегодня, около пяти часов утра, на 107-м километре автодороги Челябинск — Троицк съехал в кювет и врезался в дерево рейсовый автобус Hyundai с 37 пассажирами, сообщает ГАИ Челябинской области.

По предварительным данным, 57-летний водитель почувствовал себя плохо и не справился с управлением.

Транспорт следовал по маршруту Бреды — Челябинск, в салоне находилось 37 пассажиров. В результате ДТП никто из пассажиров не пострадал, автобус получил механические повреждения.

Водителя доставили в медицинское учреждение Троицка, пассажиров отправили к месту назначения следующим рейсовым автобусом.