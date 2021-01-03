Рейс Москва — Челябинск задержали на полчаса из-за пассажира без маски

Выводить бунтаря из салона пришлось полицейским

Накануне вечером московским полицейским пришлось поработать на борту самолета, отправлявшегося в Челябинск. Дело в том, что один из пассажиров рейса наотрез отказывался надевать маску и перчатки. В результате мужчину вывели из салона, а отправление самолета задержалось почти на полчаса. Инцидент сняли на видео очевидцы.

«Тут один умник отказывается маску надевать. Рейс задерживается»,— написал в социальной сети «Инстаграм» Павел Зорин.

Известно, что стюардессы не раз просили мужчину надеть маску, но нарушитель игнорировал слова девушек. Тогда им пришлось вызвать полицию. Правоохранители буквально выдернули бунтаря из кресла и повели к выходу.

Таким образом рейс SU1426 компании «Аэрофлот» должен был вылететь из Шереметьево в Челябинск в 17:15, но отправился в путь только в 17:42.

А бунтарю за непослушание грозит штраф до 30 тысяч рублей по статье 20.6.1 Кодекса об административных нарушениях Российской Федерации («Невыполнение правил поведения при чрезвычайной ситуации или угрозе ее возникновения»).