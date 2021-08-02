Сегодня, 2 августа, в московском аэропорту Шереметьево задержали рейс SU6257 авиакомпании «Россия» до Челябинска. Оказалось, что у части экипажа перед полетом был выявлен коронавирус. Об этом Первому областному информагентству сообщили в пресс-службе авиаперевозчика.
«Рейс SU6257 из Москвы в Челябинск был задержан в связи с тем, что у части экипажа перед полетом были выявлены положительные тесты на новую коронавирусную инфекцию. По этой причине медицинская служба „России“ не допустила экипаж к выполнению рейса. На данный момент выявляется круг контактирующих, которые также будут отстранены от выполнения полетов. Авиакомпания „Россия“ в соответствии с Методическими рекомендациями Роспотребнадзора по недопущению распространения новой коронавирусной инфекции на транспорте принимает исчерпывающие меры профилактики антивирусной защиты на бортах воздушных судов, максимально обеспечивая безопасность пассажиров. Строгие правила соблюдения профилактических мер распространяются на всех без исключения работников авиакомпании. Количество вакцинированного персонала постоянно увеличивается», — прокомментировали в авиакомпании.
Напомним, пассажиры ждали вылета из Шереметьево с 6 часов утра.
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