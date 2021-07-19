Рейс авиакомпании Royal Flight из турецкой Антальи задержался на 50 минут из-за целой семьи, которая потерялась в аэропорту. Об этом рассказали пассажиры самолета в социальных сетях.
Пилот принял решение подождать потерявшуюся семью и не оставлять челябинцев в беде в чужой стране.
Пассажиры, уставшие в жарком автобусе, встречали мужчину, женщину и двоих детей под аплодисменты.
В челябинском аэропорту сообщили, что рейс должен был прибыть в 22:05 17 июля, однако из-за опоздавшей семьи самолет приземлился в «Курчатове» только в 22:52.