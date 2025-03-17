В Челябинске сотрудники управления по вопросам миграции провели масштабные рейды на рынках города в рамках оперативно-профилактического мероприятия «Правопорядок». В операции участвовали оперативные подразделения областного главка, представители УФСБ, а также силы специального назначения Росгвардии. Об этом сообщили в ГУ МВД по региону.

Основная цель рейдов — выявление работодателей, привлекающих к работе мигрантов с нарушением законодательства, включая проверку на соответствие постановлению губернатора Челябинской области о запрете привлечения иностранных граждан к определенным видам деятельности по патенту.

«В ходе рейдов все иностранные граждане были проверены на законность пребывания в России, а также проверены на розыск и причастность к преступлениям. За незаконное привлечение к труду мигрантов работодателям грозит крупный административный штраф — до одного миллиона рублей с возможным приостановлением деятельности до 90 суток», — рассказали в региональном полицейском главке.
В 2025 году уже привлечены к ответственности 39 работодателей (24 юридических лица) за незаконное использование труда мигрантов. Кроме того, зафиксировано 36 нарушений ограничений, установленных постановлением губернатора (10 — в отношении юридических лиц). Работа по контролю за соблюдением миграционного законодательства продолжается.