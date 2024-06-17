Ревнивец спалил квартиру соперника в Кыштыме

Пироманом оказался житель Карабаша

В Кыштыме задержали жителя Карабаша, подозреваемого в поджоге квартиры. Как сообщили в полиции, на преступление 35-летний мужчина пошел из ревности.

«Находясь в квартире по улице Республики в Кыштыме, подозреваемый спичками поджег стоявший в комнате диван. Пламя охватило всю комнату. После этого мужчина скрылся с места преступления. Ущерб от действий злоумышленника владелец квартиры оценил в 2 миллиона рублей», — рассказали в полиции.

По данному факту возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 167 УК РФ (умышленное уничтожение или повреждение имущества).

Мера пресечения пироману избирается.