Рецидивистки из Смоленска забрали 670 тысяч у пенсионерки в Магнитогорске

Мошенницы представились сотрудницами пенсионного фонда и напугали бабушку грядущей денежной реформой

В Магнитогорске задержали двух мошенниц-рецидивисток, которые похитили почти 700 тысяч рублей у 87‑летней пенсионерки, рассказав басню о грядущей денежной реформе, сообщает пресс-служба ГУ МВД по Челябинской области

«Сначала бабушке позвонила женщина, которая сказала, что она из пенсионного фонда и что перед будущим обменом денег необходимо проверить всю наличность и переписать номера купюр. Через некоторое время к пенсионерке пришли две женщины, и, пока одна из них помогала переписывать номера банкнот, вторая следила, где хранятся деньги. После пересчета помощница попросила воды, а вторая забрала из шкафа 670 тысяч», — рассказали в полиции.

Оперативники уголовного розыска вышли на злоумышленниц. Ими оказались две «гастролерши» из Смоленской области 47 и 44 лет: обе безработные и ранее судимые.

Возбуждено уголовное дело. Подозреваемые водворены в ИВС.