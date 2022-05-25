Рецидивистка украла телевизор из арендованной квартиры в Магнитогорске

В ее отношении возбуждено уголовное дело

В Магнитогорске местная жительница похитила из арендованной квартиры телевизор и продала его. Теперь ей грозит до двух лет тюремного заключения, сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Челябинской области.

С заявлением о краже телевизора обратилась 40-летняя хозяйка квартиры. Она рассказала полицейским, что сдала женщине квартиру на сутки, а на следующий день заметила пропажу техники. Ущерб она оценила в 35 тысяч рублей.

«В ходе проведенных мероприятий сотрудники уголовного розыска Отдела полиции „Орджоникидзевский“ УМВД России по городу Магнитогорску установили и задержали подозреваемую в совершении противоправного деяния. Ею оказалась ранее судимая за имущественные преступления 32-летняя жительница города Магнитогорска. Она пояснила, что тайно похитив телевизор, успела его продать»,— сообщили в ведомстве.

В отношении женщины возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 158 Уголовного кодекса РФ («Кража»). Ей избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.

Сейчас полицейские устанавливают личность покупателя телевизора.