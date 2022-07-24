Рецидивиста с наркотиками задержали полицейские в Челябинске

Запрещенное вещество общей массой 15 граммов мужчина хотел сбыть

В Тракторозаводском районе Челябинска полицейские задержали мужчину с наркотиками. Ранее судимому за незаконный оборот запрещенных веществ челябинцу грозит до 20 лет тюремного заключения. Об этом 24 июля сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Челябинской области.

36-летнего мужчину задержали около одного из домов по улице Артиллерийской. При себе у него оказалось 14 свертков с наркотиками, которые он собирался сбыть бесконтактным способом. По месту жительства подозреваемого правоохранители обнаружили еще 13 свертков и упаковочный материал.

«Согласно проведенному исследованию, изъятым веществом оказалось наркотическое средство метадон общей массой около 15 граммов. Задержанный челябинец нигде не работает и ранее уже привлекался к уголовной ответственности за незаконный оборот наркотиков»,— уточнили в ведомстве.

В его отношении возбудили уголовное дело по части 3 статьи 30, пункту «г» части 4 статьи 228.1 Уголовного кодекса Российской Федерации («Незаконные производство, сбыт или пересылка наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов, а также незаконные сбыт или пересылка растений, содержащих наркотические средства или психотропные вещества, либо их частей, содержащих наркотические средства или психотропные вещества»).