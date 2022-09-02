Рецидивиста приговорили к пожизненному заключению за двойное убийство в Южноуральске

Ранее мужчина отбывал наказание за аналогичное преступление

Челябинский областной суд вынес приговор 43-летнему рецидивисту Евгению Панфилову. Он признан виновным в убийстве, покушении на убийство и краже (статья 105 УК РФ, статья 158 УК РФ). Об этом сегодня, 2 сентября, сообщили в региональной прокуратуре.

Суд установил, что в июле прошлого года Панфилов находился в квартире на улице Космонавтов в Южноуральске и распивал спиртное с семейной парой и своей знакомой. В какой-то момент между обвиняемым и хозяином квартиры вспыхнула ссора. Панфилов схватился за топор и убил мужчину. В квартире находился трехлетний ребенок, на его глазах рецидивист зарубил и женщин. Одной из них, матери ребенка, удалось выжить. После убийства обвиняемый взял чужие телефон и планшет и скрылся.

«С учетом позиции гособвинителя, рецидива преступлений, виновному назначено наказание в виде пожизненного лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии особого режима, с отбыванием первых 3 лет наказания в тюрьме», — рассказала старший помощник прокурора региона Наталья Мамаева.

Панфилов освободился из колонии в 2018 году, он отбывал наказание за убийство трех человек.