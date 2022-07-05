Рецидивиста осудили за угрозу полицейскому ножом в Челябинской области

Мужчина будет находиться в колонии строгого режима

В Троицке Челябинской области осудили мужчину, который в состоянии алкогольного опьянения угрожал полицейскому ножом. Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры Челябинской области.

Инцидент произошел в начале июля. 45-летнего местного жителя доставили в отдел полиции по подозрению в совершении хищения имущества. Там он начал оскорблять сотрудника полиции и угрожать ему ножом.

«Приговором Троицкого городского суда местный житель осужден за совершение преступления, предусмотренного частью 1 статьи 318 УК РФ („Угроза применения насилия в отношении представителя власти в связи с исполнением им своих должностных обязанностей“). При назначении наказания суд учел наличие рецидива преступлений и назначил виновному 4,5 года лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии строгого режима»,— уточнили в ведомстве.

В начале июля в Миассе осудили 32-летнюю женщину, которая в январе этого года во время пьяной ссоры убила своего сожителя, нанеся ему ножевые ранения. Женщине назначили наказание в виде 11 лет лишения свободы с отбыванием наказания в колонии общего режима.