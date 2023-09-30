Рецидивист украл у жительницы Магнитогорска сотовый телефон в маршрутке

Мужчине грозит до пяти лет тюрьмы

Жительница Магнитогорска обратилась в полицию с сообщением о краже смартфона. Она уточнила, что телефон исчез после поездки в маршрутке. Правоохранители задержали подозреваемого, сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Челябинской области.

Полицейские выполнили ряд мероприятий, установили личность подозреваемого и задержали его. Им оказался 44-летний безработный житель Магнитогорска, имеющий судимость за кражи. Выяснилось, что телефон мужчина украл из кармана одежды женщины.

В отношении мужчины было возбуждено уголовное дело по пункту «г» части 2 статьи 158 Уголовного кодекса Российской Федерации («Кража»). Похищенное имущество вернут владелице после проведения необходимых процедур.