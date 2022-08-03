Рецидивист угнал припаркованный во дворе автомобиль в Миассе

Ему грозит до пяти лет тюремного заключения

В Миассе полицейские задержали мужчину, который решил покататься на машине и угнал чужой автомобиль. В его отношении возбудили уголовное дело, сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Челябинской области.

В полицию с сообщением о пропаже автомобиля «Лада-Калина» обратился 53-летний местный житель. Он рассказал, что припарковал свою машину у дома по бульвару Карпова, но на месте ее не оказалось. Ущерб мужчина оценил в 200 тысяч рублей.

Угонщиком оказался ранее судимый 23-летний миасец. Он с помощью проволоки открыл автомобиль, завел его и отправился кататься. Доехав до другого населенного пункта, молодой человек бросил авто и скрылся.

«По данному факту в отношении задержанного возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 2 статьи 158 Уголовного кодекса Российской Федерации („Кража“). Подозреваемому избрана мера процессуального принуждения в виде обязательства о явке», — сообщили в ведомстве.

Максимальное наказание, которое грозит злоумышленнику, — лишение свободы на срок до пяти лет.

Похищенный автомобиль возвращен владельцу.