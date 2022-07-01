Рецидивист получил условный срок за ложное сообщение о минировании жилого дома в Магнитогорске

В апреле мужчина выпил и набрал номер полиции

В Магнитогорске осудили мужчину, который в апреле 2022 года сообщил в полицию о минировании жилого дома. За заведомо ложный донос уже имевший за плечами судимость магнитогорец получил три года лишения свободы условно, сообщает пресс-служба УФСБ России по Челябинской области.

«УФСБ России по Челябинской области в результате совместных с полицией и Росгвардией следственно-оперативных мероприятий установило виновного, передавшего в апреле 2022 года заведомо ложное анонимное сообщение о минировании жилого дома в Магнитогорске. Ранее этот гражданин уже привлекался к уголовной ответственности за грабеж»,

— отмечают в пресс-службе.

Еще один житель Магнитогорска осужден за аналогичное преступление Ленинским районным судом. Он совершил о минировании батутного центра в городе Таганроге Ростовской области. При задержании оба осужденных пояснили, что находились в состоянии алкогольного опьянения и совершили звонок из хулиганских побуждений.

Напомним, статья 207 УК РФ («Заведомо ложное сообщение об акте терроризма») предусматривает наказание в виде штрафа до двух миллионов рублей либо лишение свободы на срок до десяти лет.