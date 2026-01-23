Рецидивист открыл наркопритон в Ленинском районе Челябинска

Мужчина не только предоставлял свою жилплощадь наркозависимым, но и сам составлял им компанию

Полицейские обнаружили в Челябинске очередной наркопритон. Сотрудники управления по контролю за оборотом наркотиков ГУ МВД области выявили подозрительную квартиру в одном из домов Ленинского района, передает корреспондент ИА «Первое областное» со ссылкой на пресс-службу полиции.





Организатором оказался 29-летний житель Челябинска, имеющий судимость за аналогичные преступления. Мужчина полгода систематически предоставлял знакомым свое жилье для потребления запрещенных веществ, да и сам всегда составлял им компанию. Оперативники зафиксировали не менее пяти фактов потребления запрещенных веществ. По всем составлены протоколы по статье 6.9 КоАП РФ. Также в ходе рейда в жилом помещении полицейские изъяли приспособления для потребления наркотиков.

В отношении подозреваемого возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 232 УК РФ.