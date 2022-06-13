Рецидивист обчистил квартиру почти на 25 тысяч рублей в Троицке

Ему грозит до шести лет тюремного заключения

В Троицке Челябинской области мужчина проник в чужую квартиру и вынес оттуда технику и другие вещи. Ущерб хозяйка оценила почти в 25 тысяч рублей. Полицейские задержали подозреваемого в краже, сообщили 14 июня в пресс-службе ГУ МВД России по Челябинской области.

Инцидент произошел в одном из домов, расположенных по улице Кирова. 32-летняя местная жительница сообщила, что неизвестный путем подбора ключа проник в квартиру и вынес оттуда телевизор, сотовый телефон и другие вещи общей стоимостью 24 700 рублей.

«В ходе проведенных мероприятий сотрудниками уголовного розыска межмуниципального отдела МВД России „Троицкий“ по подозрению в совершении данного преступления был задержан ранее судимый 34-летний местный житель. Также сотрудниками полиции было изъято похищенное, которое в ближайшее время будет возвращено владельцу»,— уточнили в ведомстве.

В отношении рецидивиста возбудили уголовное дело по части 3 статьи 158 Уголовного кодекса Российской Федерации («Кража»). Ему грозит до шести лет лишения свободы. Сейчас мужчина находится под домашним арестом.