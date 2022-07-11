Рецидивист напал на женщину-продавца с обломком кирпича в Карталах

Подозреваемый задержан

В Карталах Челябинской области мужчина зашел в магазин, ударил продавца обломком кирпича по голове, ограбил женщину и скрылся. Сотрудники Росгвардии задержали подозреваемого, сообщили в пресс-службе ведомства.

Инцидент произошел в одном из магазинов, расположенных на улице Ленина. Мужчина зашел в помещение с обломком кирпича, ударил женщину-продавца по голове и похитил у нее сотовый телефон и наручные часы, после чего скрылся.

Потерпевшая смогла вызвать полицию, сотрудники МВД также сообщили о случившемся росгвардейцам. Последние оперативно задержали подозреваемого неподалеку от места ЧП.

«Было принято решение установить личность гражданина. При проверке по базам данных выяснилось, что им является ранее судимый 31-летний местный житель. Информация в отношении него подтвердилась. Потерпевшая опознала в нем нападавшего. Мужчина был задержан и передан сотрудникам полиции для дальнейшего разбирательства»,— сообщили в ведомстве.

По факту нападения на продавца возбуждено и расследуется уголовное дело.