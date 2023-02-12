Рецидивист избил сотрудницу сауны в Челябинской области

Женщина в больнице в тяжелом состоянии

В Еманжелинске Челябинской области полицейские задержали мужчину, который в ночь на 9 февраля избил 65-летнюю администратора сауны. Сейчас женщина находится в больнице в тяжелом состоянии, а подозреваемый — в СИЗО, сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Челябинской области.

Сообщения о том, что местный житель избил сотрудницу сауны, были опубликованы в социальных сетях. Знакомая пострадавшей написала, что в результате нападения женщина получила тяжелые травмы и была госпитализирована.

В пресс-службе полицейского главка сообщили, что подозреваемый задержан. Им оказался ранее судимый 46-летний местный житель.

«По предварительным данным, мужчина нанес потерпевшей удары стулом по голове и телу. В его отношении возбудили уголовное дело по части 2 статьи 111 Уголовного кодекса Российской Федерации („Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью“). Максимальное наказание по этой части статьи — лишение свободы на срок до десяти лет»,— уточнили в ведомстве.

Подозреваемому избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.