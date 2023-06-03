Рецидивист бросил коктейль Молотова в подростка в Магнитогорске

На парне, стоявшем на балконе, загорелась одежда

В Магнитогорске Челябинской области полицейские задержали 24-летнего мужчину, который, по предварительным данным, забросил на балкон одной из квартир бутылку с зажигательной смесью. У стоявшего на балконе подростка загорелась одежда. Его госпитализировали, сообщили в пресс-службе УМВД России по Магнитогорску.

Как сообщили очевидцы в социальных сетях, они увидели, что на балкон одной из квартир, где стоял подросток, летит бутылка. Как только она попала туда, одежда на подростке сразу же загорелась. На помощь ему пришли родители, которые в тот момент находились в квартире.

«На место происшествия была направлена следственно-оперативная группа. Прибывшие на место сотрудники полиции опросили родителей подростка, свидетелей, установили приметы подозреваемого и задержали его. Им оказался 24-летний ранее судимый магнитогорец. В ходе инцидента пострадал 16-летний подросток. Он госпитализирован»,— сообщили в ведомстве.

По данным местных жителей, ЧП произошло из-за ссоры подозреваемого с отцом пострадавшего.

Ситуация находится на личном контроле начальника УМВД по Магнитогорску.