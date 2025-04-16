Ресторан на Северо-Западе Челябинска остался без окон после ураганного ветра

Из-за разбушевавшейся непогоды у здания вырвало стеклянную стену

После сильного ветра вечером 16 апреля у ресторана на Северо-Западе Челябинска вырвало остекление. Момент происшествия попал на камеры «Интерсвязь».

За несколько секунд до обрушения саму камеру видеонаблюдения сильно качает, а уже через несколько секунд застекленная стена ресторана на пересечении Братьев Кашириных и Академика Королева падает. Кадры вы можете посмотреть в нашем телеграм-канале.

За несколько секунд до этого мимо проходили люди и проезжала машина.

В этот же вечер из-за разбушевавшейся стихии повалило деревья и провода на улице Красной в районе Алого поля.