«Ресниц не осталось, гематома на глазу»: двухлетняя девочка покалечилась на игровой площадке в Копейске

Виновных ищет прокуратура

Несчастный случай произошел на днях в копейском сквере Калинина. Двухлетняя девочка провалилась в дыру между досками деревянного мостика. Прокуратура Копейска инициировала проверку этого инцидента, сообщает пресс-служба прокуратуры Челябинской области.

По словам мамы крохи, семья пришла в парк на прогулку. Девочка забралась на яркий игровой комплекс и тут же провалилась между досками мостика.

«Ресниц не осталось. Огромная гематома на глазу. Мы съездили в травмпункт и зафиксировали травмы. Я это так не оставлю!» — заявила женщина в социальных сетях.

На ее гневный пост отреагировало надзорное ведомство.

«Организована проверка. Сотрудники прокуратуры оценят, поддерживалась ли безопасность игровых площадок ответственными за это лицами. В случае выявления нарушений будет принят весь комплекс мер прокурорского реагирования», — говорят в областной прокуратуре.

ИА «Первое областное» следит за этой историей и обязательно опубликует результаты проверки.

Случаи, когда дети получают травмы на детских площадках, нередки. Один из них закончился летальным исходом. В Сатке на школьника упала ледовая глыба с недостроенной горки. Ребенок умер в больнице. Тогда в халатности обвинили предпринимателя и чиновника мэрии.