С покупателя участка на Увильдах взыскали на 2,5 миллиона больше уплаченной стоимости

Решение суда об отмене сделки продажи особо охраняемой земли вступило в силу

Решение Арбитражного суда Челябинской области, который признал ничтожным договор купли-продажи участка земли из числа особо охраняемых территорий озера Увильды, оставлено в силе апелляционной инстанцией. В пресс-службе областной прокуратуры сегодня, 11 февраля, уточнили, что более 2,7 миллиона рублей вернулись в бюджет Карабаша.

Договор был заключен между администрацией Карабашского городского округа и юридическим лицом. Сделка противоречила требованиям гражданского и земельного законодательства. Спорный участок был продан всего за 200 тысяч рублей.

Суд обязал ответчика возместить муниципалитету реальную стоимость приобретенного по спорному договору земельного участка — более 2,7 миллиона рублей.

После вступления судебного акта в законную силу ответчик перечислил средства в бюджет Карабаша.