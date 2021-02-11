Решение Арбитражного суда Челябинской области, который признал ничтожным договор купли-продажи участка земли из числа особо охраняемых территорий озера Увильды, оставлено в силе апелляционной инстанцией. В пресс-службе областной прокуратуры сегодня, 11 февраля, уточнили, что более 2,7 миллиона рублей вернулись в бюджет Карабаша.
Договор был заключен между администрацией Карабашского городского округа и юридическим лицом. Сделка противоречила требованиям гражданского и земельного законодательства. Спорный участок был продан всего за 200 тысяч рублей.
Суд обязал ответчика возместить муниципалитету реальную стоимость приобретенного по спорному договору земельного участка — более 2,7 миллиона рублей.
После вступления судебного акта в законную силу ответчик перечислил средства в бюджет Карабаша.