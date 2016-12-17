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Суд вынес приговор по громкому делу об убийстве Эстер Альварес

Суд вынес приговор по громкому делу об убийстве Эстер Альварес
суд , убийство , Челябинск , Эстер Альварес
20.12.2016 16:15:54

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20 Декабря 2016, 18:30

Эдвард Краузе и его сообщники получили 28 лет лишения свободы на троих.

Громкое дело по убийству 35-летней жительницы Челябинска Эстер Альварес закрыто. Чебаркульский суд вынес приговор в отношении знакомого женщины, 44-летнего Эдварда Краузе и его пособников. Решением суда мужчина отправится за решетку на 19 лет.

В Челябинской области завершено рассмотрение дела об убийстве Эстер Альварес. Расследование начало еще в 2015 году, однако только сейчас удалось установить всех участников и обстоятельства преступления. Обвиняемый, с которым женщина познакомилась за несколько месяцев до своей смерти, признан виновным.

— Благодаря комплексу проведенных следственных действий и оперативно-розыскных мероприятий был задержан житель Челябинска Эдвард Краузе, подозреваемый в убийстве потерпевшей, а также знакомые Краузе — Самсонова и Лабецкий. После совершения Краузе убийства, его знакомые помогли скрыть тело убитой, Самсонова привезла Краузе на автомобиле в Челябинск, а Лабецкий перегнал в один из гаражных кооперативов областного центра автомобиль убитой, — сообщили сайту «Первый областной» в СУ СК России по Челябинской области.

Приговором суда Краузе назначено наказание в виде 19 лет лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строго режима, Самсоновой и Лабецкому — 4 и 5 лет лишения свободы в исправительной колонии общего режима. В качестве дополнительного наказания Самсоновой и Лабецкому назначен штраф в сумме 100 тысяч рублей каждому.

Напомним, 22 марта 2015 года Эстер Масорра Альварес, передвигавшаяся на дорогой иномарке, пропала. Выйти на связь с женщиной не удавалось: телефон был выключен. Вечером в четверг, 26 марта, тело погибшей с признаками насильственной смерти было обнаружено в поселке Кундравы. Позже стало известно, что в женщину дважды стреляли из обреза ружья: первая пуля попала в ногу сзади, вторая — в голову. Как сообщили друзья Эстер, изначально планировалось, что женщина поедет на Зюраткуль с ними, но в последний момент решение изменилось, и в машину она села со своим судимым соседом Эдвардом Краузе, с которым общалась несколько месяцев. Именно родственники и друзья женщины первыми заподозрили 44-летнего мужчину в убийстве, а также распространили его фото. Как стало известно, мужчина неоднократно привлекался к ответственности за совершение преступлений, в том числе и тяжких. Суд по резонансному делу проходил в Чебаркуле за закрытыми дверями.

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