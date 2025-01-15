Renault залетел под грузовой прицеп на трассе М‑5 в Ашинском районе

Пострадали трое

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В Ашинском районе устанавливаются обстоятельства ДТП с участием большегруза и легкового автомобиля, движение на участке между Симом и Кропачево затруднено, сообщает Госавтоинспекция по Челябинской области.

ДТП произошло на 1599 км федеральной автодороги Москва — Челябинск. По предварительным данным, водитель легковушки, двигаясь в сторону столицы, потерял управление, выехал на встречку и столкнулся с прицепом. В Renault пострадали три человека.

На данном участке организовано реверсивное движение.

По факту аварии проводится проверка.