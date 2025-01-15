В Ашинском районе устанавливаются обстоятельства ДТП с участием большегруза и легкового автомобиля, движение на участке между Симом и Кропачево затруднено, сообщает Госавтоинспекция по Челябинской области.
ДТП произошло на 1599 км федеральной автодороги Москва — Челябинск. По предварительным данным, водитель легковушки, двигаясь в сторону столицы, потерял управление, выехал на встречку и столкнулся с прицепом. В Renault пострадали три человека.
На данном участке организовано реверсивное движение.
По факту аварии проводится проверка.