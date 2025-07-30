Река Куса вышла из берегов: подтоплены приусадебные участки в поселке Магнитка

В зоне подтопления 20 домов и 29 жителей, которые пока отказываются от эвакуации

Ваш браузер не поддерживает воспроизведение видео! Пожалуйста обновите его.

В поселке Магнитка Челябинской области из-за сильных ливневых дождей река Куса вышла из берегов. В результате подтопления оказались приусадебные участки около 20 домов, где проживают 29 человек. В домах вода не стоит, ситуация находится под контролем местных властей.

Для жителей подтопленной зоны развернут пункт временного размещения на базе местной школы. Хотя на данный момент жители отказываются от эвакуации, власти готовы принять их в случае ухудшения ситуации.

«Для того чтобы предотвратить дальнейшие поднятия уровня и подтопление домов по улицам Скворцова, Береговой, Толстого, принято решение перекопать объездную дорогу, чтобы увеличить сечение пропуска воды, чтобы вода в большем количестве проходила и уровень не поднимался», — отмечает глава Кусинского округа Юрий Лысяков.

Дожди прекратились, и уровень воды в реке Кусе пока стабилизировался. Специалисты следят за ситуацией и готовы к дальнейшим действиям в случае необходимости. Причиной подтопления стали сильные ливни, выпавшие в последние дни. За сутки выпало 42 миллиметра осадков — это один из самых высоких показателей в регионе.

Глава округа сообщил, что подобные подтопления происходят в этом районе периодически после сильных дождей, так как дома расположены вблизи реки в местности со специфическим ландшафтом. Кстати, река впадает в городской пруд города Кусы. Учитывая прогноз погоды, там загодя снизили уровень воды на 30 сантиметров.