Ребенок выкатился на «ватрушке» под колеса автомобиля в Юрюзани

Восьмилетний мальчик в больнице

В городе Юрюзани водитель автомобиля ВАЗ наехал на восьмилетнего мальчика, который выкатился под колеса машины с горы на «ватрушке». Инцидент произошел на улице Пушкина, сообщает полиция Катав-Ивановского округа

«Водитель не успел среагировать и сбил мальчика. Пострадавший с травмами был доставлен в больницу», — отмечают в полиции.

По факту происшествия проводится проверка, устанавливаются обстоятельства аварии. Полицейские просят родителей объяснить детям, что играть в непосредственной близости от проезжей части нельзя.

«Особенно в снежный период, когда видимость ограничена, а тормозной путь увеличивается», — подчеркнули в полиции.