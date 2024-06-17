Ребенок пострадал при опрокидывании квадроцикла в Челябинской области

За рулем транспорта также находился несовершеннолетний

В минувшее воскресенье, 16 июня, в Аргаяшском районе 13-летний подросток сел за руль квадроцикла и устроил ДТП с пострадавшим, сообщили в пресс-службе районного отдела МВД России.

Авария произошла в полдень на третьем километре автодороги Уразбаева — Яраткулова — Верхние Караси. Подросток вместе со своим девятилетним товарищем сел на квадроцикл «Ямаха» без регистрационных знаков и отправился кататься. На закруглении дороги паренек не сбавил скорость и съехал в кювет, в результате транспорт опрокинулся.

Девятилетний пассажир получил травмы, ему оказали необходимую помощь.