Ребенок пострадал на ночном пожаре в Челябинске

Загорелась квартира в одной из пятиэтажек на Северо-Западе

В Челябинске устанавливаются обстоятельства ночного пожара на северо-западе города, минувшей ночью загорелась квартира в одной из пятиэтажек на проспекте Победы, сообщает пресс-центр регионального главка МЧС.

Сообщается, что с помощью спасательных комплектов из опасной зоны были выведены 10 человек

«Еще двое, женщина и 11-летний школьник, ждали помощи на балконе горевшей квартиры и были спасены с помощью трехколенной лестницы. Мальчик госпитализирован», — рассказали в ведомстве.

Пожар потушен на площади 40 квадратных метров. На месте работали 16 человек личного состава и четыре единицы техники.

По предварительным данным, причиной ЧП стало короткое замыкание светильника. Автономный пожарный извещатель в квартире отсутствовал.