Ребенок погиб в ночном пожаре в Варне

Загорелся дом на четырех хозяев

В селе Варна Челябинской области устанавливаются причины трагического пожара, в котором погиб девятилетний ребенок, передает корреспондент ИА «Первое областное» со ссылкой на пресс-службу регионального главка МЧС.

«Сигнал о пожаре в доме на четырех хозяев в Варне поступил в ночное время. Из-за позднего сообщения огонь успел набрать силу. К моменту прибытия подразделений горели квартира и кровля», — рассказали в ведомстве.

Пожар был ликвидирован.

В момент происшествия в квартире находились двое взрослых и пятеро детей, одна девочка погибла. В этой связи для семьи, которая характеризуется как благополучная, организована работа психолога от управления социальной защиты Варненского района.

В причине ЧП предстоит разобраться специалистам испытательной пожарной лаборатории.

В спасательном ведомстве напоминают: во избежание трагических последствий установите автономный извещатель, вовремя меняйте батарейки, следите за состоянием проводки, используйте исправное электрооборудование и не оставляйте без присмотра включенные электроприборы.