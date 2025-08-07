Ребенка засосало в котлован с глиной в поселке под Челябинском

Двое школьников спустились в яму, чтобы достать пачку чипсов, и один застрял

Спасатели Мобильного спасотряда пришли на помощь ребенку, который увяз в строительном котловане в поселке Красное Поле, сообщает корреспондент ИА «Первое областное» со ссылкой на пресс-центр Поисково-спасательной службы Челябинской области.

Инцидент произошел в среду, 6 августа, вечером. Двое 10-летних мальчиков во время прогулки проходили мимо стройки. Уронив пачку чипсов в яму, решили спуститься. Это им удалось, но у одного из мальчиков ногу засосало в глину, и выбраться самостоятельно он не смог.

Его товарищ вылез из ямы и побежал за помощью. Мама мальчика позвонила в Единую дежурную службу по номеру 112.

Прибывшие на место спасатели эвакуировали ребенка с помощью шанцевого инструмента и альпинистского снаряжения. Мальчика передали сотрудникам скорой и родителям.