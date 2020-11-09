Ребенка на надувной лодке унесло на середину озера в Челябинской области

Мальчика спасали сотрудники МЧС.

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В Чебаркульском районе девятилетнего мальчика отнесло на середину водоема, когда он был на надувной лодке. Инцидент произошел на озере Мисяш утром в воскресенье, 8 ноября.

Отец мальчика ненадолго отвлекся, после чего заметил, как сильным ветром лодку отнесло от берега на 250 метров. Школьник пытался с помощью весел добраться до берега, но не смог. Тогда взрослый обратился за помощью к спасателям.

«Сотрудники 48-й пожарно-спасательной части на моторной лодке эвакуировали мальчика, отбуксировали надувное судно к берегу. Медицинская помощь ребенку не потребовалась, он выдержал испытание как настоящий мужчина, отделавшись испугом», — рассказали в пресс-службе ГУ МЧС по Челябинской области.

Стоит помнить, что, отправляясь в плаванье на лодке, важно соблюдать правила безопасности на воде. Кроме того, не стоит забывать о спасательных жилетах и кругах.