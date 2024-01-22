Разыскиваемую в Ульяновской области 14‑летнюю девочку нашли на Южном Урале

Решается вопрос о возвращении подростка домой

Полицейские Челябинской области обнаружили разыскиваемую в другом регионе 14‑летнюю девочку в поселке Увельском. Подростка доставили в отдел полиции для разбирательств, решается вопрос о ее возвращении в родную Ульяновскую область, сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Челябинской области.

Получив ориентировку от коллег, южноуральские полицейские выяснили, что девочка находится в поселке Увельском. Они установили точный адрес ее местонахождения, а затем доставили в отдел полиции, о чем уведомили ульяновских коллег. Вероятно, в ближайшее время ребенок будет отправлен домой.