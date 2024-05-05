Разыскиваемая с марта челябинка найдена погибшей

Все обстоятельства выясняются

39-летняя жительница Челябинска, которая 17 марта ушла из дома, обнаружена погибшей. Об этом сообщили в поисково-спасательном отряде «Легион-СПАС». По данным источника ИА «Первое областное», смерть не носит криминальный характер.

Напомним, утром 17 марта женщина ушла из дома, расположенного на улице Бейвеля, в неизвестном направлении. Позже в Сети появлялась информация о том, что ее якобы видели в Чурилово и на северо-западе города, однако информация не подтверждалась.

Спустя несколько дней поисков следственные органы возбудили уголовное дело об убийстве (статья 105 УК РФ). С тех пор поиски не прекращались. Накануне тело женщины было найдено.