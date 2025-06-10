Разряженный телефон спас жителя Еманжелинска от потери 600 тысяч рублей и автомобиля

Разговор с мошенниками прервали технические проблемы

Житель Еманжелинска чудом избежал крупного мошенничества. Злоумышленники, представившись сотрудниками курьерской службы и банка, пытались обманом заставить его продать автомобиль «Лада-Веста» и перевести 600 тысяч рублей на «безопасный счет», сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Челябинской области.

Схема мошенников строилась на получении кода из СМС-сообщения, после чего жертве сообщалось о якобы оформленном на него кредите. Чтобы «погасить» его, мошенники требовали продать машину и перевести деньги.

Однако в самый решающий момент телефон мужчины разрядился, прервав звонок и дав ему время одуматься. Поняв, что стал жертвой мошеннической схемы, еманжелинец обратился в полицию и банк, где подтвердилось, что кредит на него не оформлялся.

Полиция Челябинской области еще раз предупреждает граждан о телефонных мошенниках и напоминает: никогда не сообщайте коды из СМС-сообщений неизвестным лицам, а «безопасные счета» — это выдумка злоумышленников.