/ Челябинцу разорвало селезенку в столкновении маршрутки с большегрузом

ДТП произошло на Свердловском тракте.

Вечером 27 декабря на Свердловском тракте в серьезное ДТП попала маршрутка №19. Она ехала по своему маршруту, но напротив трамвайного депо оказалась под грузовиком. По сообщениям очевидцев, водитель маршрутки нарушил правила движения. На место незамедлительно выдвинулись полиция, спасатели и скорая. Помощь медиков нужна была трем людям.

В результате ДТП пострадало три человека, они направлены для проведения медицинского осмотра в ГКБ № 6. По результатам осмотра один человек, мужчина 63 лет, госпитализирован с разрывом селезёнки. Два человека направлены на амбулаторное лечение по месту жительства. — сообщили сайту «Первый областной» в челябинской ЕДДС.

Обстоятельства и причины ДТП предстоит установить Госавтоинспекции. О текущем состоянии пострадавшего не сообщается.