/ Разогнавшийся МАЗ протаранил грузовик и две легковушки на южноуральской трассе

Двух людей увезли на «скорой».

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Сегодня утром на трассе Челябинск-Новосибирск произошло массовое ДТП. Виновником его, предварительно, считается 33-летний водитель МАЗа, превысивший скорость на автодороге. В итоге он не смог затормозить и въехал в попутную «Сканию». Та в это время пыталась совершить поворот налево. После столкновения МАЗ поехал дальше — на встречную полосу.

Водитель выехал на полосу встречного движения и совершил столкновение с автомобилем «Лада Приора» под управлением женщины 1979 года рождения, с последующим столкновением с ВАЗ-21 120. — прокомментировали сайту «Первый областной» в управлении ГИБДД по Челябинской области.

Водитель и пассажир «Лады» получили серьезные травмы от столкновения с грузовиком. Им потребовалась госпитализация.

Обстоятельства и причины ДТП установят сотрудники Госавтоинспекции. Проверка началась.